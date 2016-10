Pijl en boog maken in het Bos

Amstelland - Maak zelf je eigen superpijl en bosboog op zondagmiddag 6 november om 12.00, 13.30 of 15.00 uur. Zoek in het Bos naar takken waar een pijl en boog mee gemaakt kan worden. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar en (groot)ouders/begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur.

Eten uit de natuur

Wandel mee op zondagmiddag 13 november van 12.30 tot 15.30 uur en leer van alles over eetbare planten in het Amsterdamse Bos. Tijdens de wandeling worden eetbare planten verzameld en na afloop worden deze klaar gemaakt en opgegeten.

De deelnemers proeven van limonade, gelei en chutney die eerder zijn gemaakt. Onder leiding van bioloog Wies Teepe. Voor iedereen vanaf 12 jaar. Kosten 8 euro. Start bij parkeerplaats Groot Kinderbad.

Wandeling richting Noord

Kom mee wandelen met de boswachter op zondagmiddag 13 november om 14.00 uur. Er wordt gewandeld door het gebied ten noorden van de Bosbaan, dat is oud poldergebied. Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. Start van de wandeling is bij de Boswinkel. De kosten zijn 4,60 euro per persoon. De wandeling is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Aanmelden voor alle activiteiten kan telefonisch via: 020-5456100, via de site: www.amsterdamsebos.nl of in de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.