Pietenfeest in Centrum zaterdag

Aalsmeer - Wat is het toch een gezellige tijd. Binnenkort Sinterklaasavond. Op weg naar het heerlijke avondje wordt nog van alles georganiseerd. Aanstaande zaterdag 26 november is een bezoek aan de winkels in een Centrum een aanrader, zeker voor ouders met kinderen. Het is Pietenfeest deze dag en reken er maar op dat de Pieten allerlei capriolen gaan uithalen, lekkers uitdelen en best met de familie op de foto willen. Op naar het Centrum dus tussen 13.00 en 15.00 uur.

De intocht afgelopen 12 november en dit Pietenfeest kunnen gehouden worden dankzij de inzet van alle vrijwilligers, ruim vijftig, van de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer. Ook de bedenkers van de activiteit voor alle ‘grote’ kinderen, de Sint- en Pietenbingo.

Dit spektakel vindt eveneens aanstaande zaterdag 26 november plaats vanaf 21.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg. Reken op een hilarische en onverwachte avond met wellicht met een prijs naar huis na afloop.

Letters zoeken met Sint

De ondernemers in de Ophelialaan hebben aanstaande zaterdag ook een leuke Sinterklaasactie. De Sint is alle letters kwijt geraakt en hoopt dat de kinderen hem komen helpen met zoeken. Elke winkel in de Ophelialaan heeft een letter in de etalage gezet. Zoek ze allemaal bij elkaar en er komt een zin uit. Lever de uitkomst in, evenals de afgelopen week uitgedeelde kleurplaat, bij Teddy’s en maak kans op een leuke prijs.