Phone House blijft open in Aalsmeer

Aalsmeer – Het is ‘business as usual’ bij de Phone House filialen in Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht. Het door winkelketen Phone House aangevraagde faillissement bij de rechtbank Midden-Nederland heeft voor hen geen nadelige gevolgen.

De winkels blijven open en klanten zijn van harte welkom.

“Wij gaan op dezelfde voet verder. Klanten kunnen van ons de producten, diensten en service verwachten zoals zij die gewend zijn. Mocht men vragen hebben, dan weet men onze winkel te vinden”, aldus een woordvoerder.

Phone House is in Aalsmeer te vinden aan de Zijdstraat 38, telefoon 0297 792 002 en tevens op www.facebook.com/phonehouseaalsmeer.