Pete Bog’s Bigband in De Oude Veiling

Aalsmeer – Pete Bog’s Bigband geeft zaterdag 18 maart een optreden in De Oude Veiling in he Centrum. De band neemt het publiek mee op een avontuurlijke reis door de muzikale geschiedenis van de twintigste eeuw met Sammy Nestico, Cole Porter, Duke Ellington en vele anderen. Het vocale gedeelte zal worden vertolkt door de bekende zangeres Heidy Crooymans, de vaste zangeres van de band, wiens fantastische stem zich soepel vlijt rond de zangnummers.

Sinds haar oprichting in 1995, toen bekend als De Hint Bigband, en in 2013 verzelfstandigd tot waaronder zij nu bekend is, de Pete Bog’s Bigband, uitgegroeid tot een graag geziene gast in de regio’s Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. De band wordt gevormd door een achttiental enthousiaste en gevorderde amateurs onder leiding van Leon van Mil. Het orkest beheerst een breed repertoire aan swing, blues, latin en funknummers.

De band heeft in 2011 in De Oude Veiling al een keer mogen optreden. Sindsdien is het repertoire sterk uitgebreid. Op strategische plekken in de band zitten heerlijke solisten die de zaak nog verder kunnen opzwepen. Het concert begint om 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur, in De Oude Veiling in de Marktstraat. Toegangskaarten à 10 euro per persoon kunnen worden gekocht aan de kassa of vooraf via www.pbbb.nl. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.