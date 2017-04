Pesto maken van eetbare planten

Amstelland – Kom je zondagmiddag 30 april om 12.00, 13.30 of 15.00 uur mee het Bos in? Pluk eetbare planten en maak er wat lekkers van. We maken Er wordt een heerlijke pesto van zevenblad gemaakt. Deze activiteit is voor kinderen van 4 tot 12 jaar en ouders/begeleiders. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per ouder.

Eetbare planten

Wandel mee op zondagmiddag 30 april van 12.30 tot 15.30 uur en leer van alles over eetbare planten in het Amsterdamse Bos. Tijdens de wandeling worden eetbare planten verzameld en na afloop worden deze klaar gemaakt en opgegeten. Er wordt geproefd van limonade, gelei en chutney die eerder zijn gemaakt. Onder leiding van bioloog Wies Teepe. Voor iedereen vanaf 12 jaar. Kosten 8 euro. Start is bij parkeerplaats Groot Kinderbad.

Aanmelden en informatie voor beide activiteiten : 020-5456100 of www.amsterdamsebos.nl of in de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.