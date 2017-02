‘Pechvogels’ deur uitgewerkt!

Aalsmeer – Op zondag 12 februari rond kwart over acht in de avond is geprobeerd een woning aan de Oosteinderweg (nummers 300 tot 400) te betreden van een oudere inwoonster. Er werd aan de achterdeur geklopt en de bewoonster heeft de deur open gedaan. Bij de deur stonden twee vrouwen, die zeiden pech te hebben met de scooter en vroegen om een telefoonboek voor het nummer van de ANWB.

De bewoonster vertrouwde het niet en heeft de twee ‘pechvogels’ met haar rollator de deur uitgewerkt. Op het moment dat de bewoonster in gesprek was met de twee vrouwen, hoorde zij ook gerommel bij de voordeur. Mogelijk was er een derde persoon bij betrokken.

De politie gaat er van uit dat de twee de bewoonster hebben willen beroven en benadrukt met klem om vooral geen ‘vreemde’ personen zomaar binnen te laten, doe zeker in de avond niet gelijk de deur open en bel bij onraad direct 112.

Agenten zijn ter plaatse gegaan en hebben een zoektocht gehouden, maar de twee zijn niet aangetroffen. Het gaat om twee vrouwen van 20 en van 50 jaar. Beiden waren donker gekleed, spraken met een accent en zijn omschreven als Oostblok-types. Mogelijk zijn er omwonenden of getuigen die de twee vrouwen ook gezien of gesproken hebben. Zij worden verzocht dit te melden bij de politie via 0900-8844.