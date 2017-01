Passionkoor bij Korendagen

Uithoorn – Het Passionkoor treedt zondag 15 januari om 15.30 uur op in Paradiso tijdens de Paradiso Korendagen 2017. Onder de bekwame leiding van dirigent Rutger van Leyden, zal Passion zijn nieuwste nummers uit het repertoire ten gehore brengen in de grote zaal. Passion neemt u in zijn wereldmuziek-liederen mee naar Bulgarije, Frankrijk, Haïti, Israël en Oekraïne. Ieder lied wordt vijfstemmig uitgevoerd, ieder lied heeft zijn eigen timbre, ritme en verhaal en wordt soms aangepast met choreografie. Vol passie gezongen en gedirigeerd en soms begeleid door drums kunt u genieten van dit bijzondere wereldmuziekkoor én van de andere koren.

Passion heeft al eerder tijdens de Korendagen opgetreden zowel in de kleine als in de grote zaal. Het is steeds een eer om in deze Poptempel op te mogen treden. Het is de 31e editie van de Paradiso Korendagen in Amsterdam en 140 koren, bestaande uit amateurs van alle leeftijden uit het hele land, komen naar Paradiso om te laten horen dat zingen hun passie is. Zij brengen een divers repertoire ten gehore: van swingende popnummers tot renaissance muziek en van wereldmuziek tot jazz. Alle koren krijgen 15 minuten om te zorgen voor kippenvel of een brok in de keel bij het publiek. De koren zullen op zaterdag 14 én zondag 15 januari optreden. De kaartverkoop is alleen aan de zaal. De entree is 3 euro inclusief dag-lidmaatschap. Entree t/m 12 jaar gratis. U kunt dus de hele dag blijven en genieten van diverse muziek. Zaal open van 11.00 tot 24.00 uur . Aanvang beide dagen 11.30 uur.