Pasen met exposities, lentefair en meer

Aalsmeer – Vrolijk Pasen allemaal! Na een heerlijk paasontbijt of -lunch er op uit, kan in Aalsmeer hoor. Er is van alles te doen. De kerken in de gemeente beginnen eerste Paasdag (zondag 16 april) met diensten waar veelal medewerking wordt verleend door koren. In de middag is het mogelijk een bezoek te brengen aan Galerie Sous-Terre tegenover de watertoren. Het is het laatste weekend van de jubileumexpositie ‘Carnavale dell’ Arte’. De galerie in de voormalige pompkelder is eerste en tweede Paasdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Op tweede Paasdag, maandag 17 april, is de Historische Tuin extra geopend van 13.00 tot 16.30 uur. Er zijn planten en struiken te koop en de Fotoclub Aalsmeer presenteert haar nieuwe foto-expositie. Ingang via het Praamplein voor bezoekers met de auto. Wie lopend of per fiets komt, kan ook de ingang aan de Uiterweg nemen.

Duo Plant aan de Legmeerdijk 274 trakteert tweede Paasdag op een Lentefair met heel veel aanbiedingen, snuisterijen en optredens van artiesten. De Lentefair is open van 10.00 tot 17.00 uur. Voor wie op zoek is naar een (nieuwe) auto: Zowel Nieuwendijk als Van der Wal & Vaneman zijn tweede Paasdag open van 11.00 tot 16.00 uur. Ze zitten vlak bij elkaar, respectievelijk aan de Zwarteweg en op de Witteweg. De Welkoop winkel aan de Lakenblekerstraat is tweede Paasdag ook open en verzorgt een barbecue-demonstratie.

Voor de kinderen organiseert Boerenvreugd op tweede Paasdag een eierbingo en allerlei paasspelletjes van 10.00 tot 13.00 uur. De kinderboerderij in de Hornmeer is deze maandag geopend tot 16.30 uur. Op eerste Paasdag blijven de hekken dicht.

En voor wie het Paasweekend met muziek wil afsluiten: De Aalsmeerse zanger en gitarist Hein Meijer verzorgt met zijn Little Boogie Boy Band een optreden in The Shack aan de Schipholdijk 253b in Oude Meer op tweede Paasdag, 17 april, vanaf 16.00 uur.

Fijn (Paas)weekend!