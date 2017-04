Pannenkoeken eten met de Zonnebloem

Kudelstaart – Woensdagmorgen vijf april verzamelen acht gasten en enkele vrijwilligers zich bij het winkelcentrum van Kudelstaart om gezellig pannenkoeken te gaan eten in Nieuw Vennep. Met stralend weer vertrok de groep met eigen auto’s. Er werd gereden langs de oevers van de mooie Westeinderplassen. Onderweg naar Nieuw Vennep genoten de mensen van het mooie uitzicht.

Aangekomen bij de Venneper Logde werd de groep gastvrij ontvangen. Onder het genot van een kopje koffie werden eerst alle laatste nieuwtjes uit gewisseld door de gasten, erg gezellig. Het uitzoeken van een pannenkoek was toch een hele klus, er staan er zoveel op de kaart. Nadat de eerste pannenkoeken werden uitgeserveerd waren de o’s en a’s niet van de lucht, wat zien ze er toch heerlijk uit. Toen iedereen heerlijk van zijn of haar pannenkoek ging genieten was het in één keer stil aan tafel. Na nog een consumptie te hebben genuttigd werd het alweer tijd om huiswaarts te gaan. De gasten hebben genoten van dit korte uitstapje en de mooie omgeving van de Venneper Logde.

Met mooi weer kan daar ook een mooie wandeling gemaakt worden door het bos. Helaas was het inmiddels wat frisser geworden waardoor de groep niet is gaan wandelen. Al met al hebben de mensen er van genoten en daar gaat het om. Zo maakt de Zonnebloem afdeling Kudelstaart de slogan ‘Samen doen’ weer waar. Wilt u meer informatie over de Zonnebloem Kudelstaart of gast worden? Neem dan contact op met Els Schaefers via 0297-342414.