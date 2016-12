PACT: Dynamische agenda Schiphol

Aalsmeer - Als het kabinet een Actieagenda Schiphol publiceert dan verwacht PACT dat hierop tenminste een doordacht eigen actie agenda van het college van de zwaarst getroffen gemeente zou komen. In de brief aan het college aan de raad van 15 november jl. is de toezegging om met een actieprogramma te komen omgebouwd naar een dynamische agenda. PACT is wel blij dat de raad nu tenminste vier maal per jaar in een klankbordgroep Schiphol bespreekt. Ook vindt PACT het een goed idee dat bewoners betrokken worden bij deze agenda, wat PACT betreft had dit echter ook gecombineerd kunnen worden en gaat de klankbordgroep ook bestaan uit inwoners waarbij de stichting BWA vanzelfsprekend aansluit.

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoek naar hinderbeperkende maatregelen voor de Zuidoosthoek is niet onorthodox ingezet en een herhaling van eerdere onderzoeken. De uitkomst stond dan ook bij voorbaat vast. De Motie van het CDA, waarmee ook D66 in de Tweede Kamer heeft ingestemd om het toenemende vliegverkeer beter te verdelen over alle start- en landingsbanen sluit aan bij de lobby van de stichting Behoud Woongenot Aalsmeerbaan die al tijden pleit voor een fair share. De Aalsmeerbaan moet niet langer de derde prioritaire baan zijn bij de toewijzing. PACT pleit met BWA voor een onafhankelijk onderzoek over het onevenredige gebruik van de Aalsmeerbaan en wil graag een gedeelte van de gelden die nu besteed wordt aan de bouwlobby hiervoor beschikbaar stellen. De fractie is het niet eens met het college dat dat moet lopen via de ORS. Ook in Amstelveen voor de Buitenveldertbaan is het onderzoek buiten de ORS gelopen.

Disbalans lasten en lusten

PACT is van mening dat er een grote disbalans voor Aalsmeer bestaat tussen lasten en lusten van Schiphol. Het advies van de Omgevingsraad Schiphol aan de Staatssecretaris over een gedragen middellange termijnoplossing over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol vraagt naar mening van PACT een Actie agenda van het college. Deze reageert op die van het kabinet, waarbij uitgangspunt is n versterking van de concurrentiepositie mainport Schiphol door groei. Voor PACT zijn de afspraken aan de Alderstafel tot 2020 leidend; niet meer dan 500.000 vluchten waarvan 29.000 in de nacht. In de periode daarna moet de 50% / 50% verdeling van de milieuwinst volledig ten gunste komen aan de secundaire banen; dat is namelijk preferent vliegen op de Polder- en Kaagbaan!