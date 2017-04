Paaskuikens kijken in Amsterdamse Bos

Amstelland – Haal met Pasen een frisse neus in het Amsterdamse Bos en kom de paaskuikens bekijken in De Boswinkel. Zijn ze allemaal al uit het ei? Op de bovenverdieping kun je de tentoonstelling ‘Het Duistere Dierenrijk’ bezoeken. De Boswinkel is op beide paasdagen open van 10.00 tot 17.00 uur.

Op zondag 16 april om 12.00, 13.30 of 15.00 uur kun je een pretpark maken voor dino’s met wegen, bossen en vijvers. Leuk voor kinderen van 4 tot 8 jaar en ouders/begeleiders. Start en aanmelden Boswinkel: 020-5456100.

Op maandag 17 april kun je om 14.00 uur een paaswandeling maken met de boswachter. In het Bos is het inmiddels voorjaar. De boswachter vertelt onderweg allerlei wetenswaardigheden. De wandeling is voor volwassenen. N.B. Start van de paaswandeling is de Parkeerplaats Bosrandweg, in het zuiden van het Bos. Vooraf aanmelden: 020-5456100.

Op beide paasdagen kun je met kinderen van 3 tot 6 jaar het Boskabouterpad lopen en met oudere kinderen kun je de lentespeurtocht voor het gezin doen. Beiden op eigen initiatief en start in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Kijk voor meer informatie op www.amsterdamsebos.nl.