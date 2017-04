Paaskoppeltoernooi bij Poel’s Eye

Kudelstaart – Op zaterdag 15 april organiseert de Poel’s Eye het jaarlijkse Paas Koppel Toernooi voor darters. Met het koppel toernooi speelt men in duo’s, dus het is de bedoeling dat iedereen een maat meeneemt. Uiteraard is er een winnaars- en een verliezersronde, waarbij er mooie prijzen klaar staan voor de uiteindelijke acht finalisten.

Het duo Bak met Ronald Baars gaan voor de grootste prijzen, dit lukte hen de afgelopen twee jaar. Een geducht tegenstander zouden de gebroeders Plaisier (Brent en Lars) kunnen zijn.

Elke dartersduo kan zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye is geen besloten club, laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus; hoe meer zielen hoe meer vreugd. Jong, oud, man en vrouw zijn welkom in het Dorpshuis van Kudelstaart. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro (per persoon, acht euro per koppel) en de minimum leeftijd is 15 jaar.