Overeenkomst voor nieuwe busbaan

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 22 september hebben Stadregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en gemeenten Haarlemmermeer, Uithoorn en Aalsmeer de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een hoogwaardige Openbare Vervoersverbinding, of te wel een nieuwe busbaan, over een gedeelte van de N196 ondertekend.

Omdat de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst een belangrijke mijlpaal voor het project is, werd een speciale bijeenkomst gehouden in het restaurant dat direct aan de Burgemeester Kasteleinweg ligt, De Dorpshoek. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Jop Tas. Aanwezig was onder andere ook wethouder Pieter Litjens, oud-burgemeester van Aalsmeer. De ondertekening werd beklonken met een hapje en een drankje.

Foto: Gemeente Aalsmeer