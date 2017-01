‘Oude’ Hobo String Band in Bacchus!

Aalsmeer – Wanneer in 1968 Leen Mulder het duo Dickenik, bestaande uit Cors Doeswijk en Dick Kuin versterkt wordt de naam Hobo String Band geboren. Cors verlaat de formatie om zijn militaire dienstplicht te vervullen en het duurt dan tot 1970 voordat de band compleet is. Een van de laatst toetredende leden is Robert Schadd, een purist op het gebied van de folksongs en een welkome versterking van de Hobo String Band.

Na een stromachtige periode van zo’n 10 jaar, waarin zowel radio als TV optredens, grote festivals , Paradiso en het Amsterdamse Concertgebouw werden bespeeld, viel de formatie uit elkaar. Ook heeft de HSB een aantal platen gemaakt waarvan de LP ‘Dedicated to Fidel’ de meest bekende is. In de jaren negentig heeft er nog een reünie plaatsgevonden, maar daarna is het stil geworden rond de HSB.

Totdat er begin januari vanuit Bacchus een verzoek kwam om met de Hobo String Band op één van de akoestische avonden een klein optreden te verzorgen. Na een paar mailtjes tussen Aalsmeer en Winterswijk wordt er door Leen, Robert en Dick besloten dat dit wel de moeite waard is. Het zijn echter niet alleen deze drie die naar Bacchus komen, maar ook bassist Wil Joore en Gerrit van Leeuwen met wasbord zijn aanwezig.

De goede lezer heeft dan inmiddels door dat de ‘oude’ Hobo String Band in de originele bezetting op het podium staat. Een aanrader voor alle muziekliefhebbers!

Komt dat zien op zaterdag 28 januari in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. De akoestische avonden beginnen zowel vrijdag 27 als zaterdag 28 januari om 21.00 uur. De Hobo String Band betreedt zaterdag rond 23.00 uur het podium.