Oud en nieuw en recepties in 2017

Aalsmeer – Zo, het einde van het jaar nadert. Een jaar waarin veel gebeurd en georganiseerd is. Het jaar dat eindigt in dichte mist en winterse vrieskou. Het witte landschap kan prachtige foto’s opleveren. Menig fotograaf gaat er vast op uit. Natuurlijk zijn er ook mensen die ‘gewoon’ moeten werken en die het druk hebben met de organisatie van de viering van oud en nieuw. Voor hen: Kijk even naar buiten. Mooi toch?!

Een bericht voor inwoners die nog de laatste of eerste inkopen in 2017 gaan doen. Jumbo Koster in de Ophelialaan is zaterdag 31 december natuurlijk niet tot tien uur in de avond geopend (stond verkeerd in de krant). Ook de medewerkers mogen zich voorbereidingen op een gezellige jaarwisseling. De Jumbo is zaterdag 31 december open van 8.00 tot 19.00 uur en zondag 1 januari gaan de deuren alweer om 12.00 uur open en staan alle medewerkers klaar tot 18.00 uur.

Gemeente, OVAK en SPIE

En nu we het toch over plannen en het nieuwe jaar hebben. Naar welke recepties allemaal? Op dinsdag 3 januari is de nieuwjaars-receptie van de gemeente in de burgerzaal van het gemeentehuis. Aanvang is 19.30 uur en de receptie staat in het teken van vrijwilligers. De Ouderenbond OVAK nodigt leden en belangstellenden uit voor de nieuwjaarsreceptie op donderdag 5 januari van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. En, zeker niet missen: Vrijdag 6 januari de nieuwjaarsreceptie van SPIE. Het bestuur van de Pramenrace nodigt deelnemers en liefhebbers uit om het glas te heffen van 17.00 tot 20.00 uur in De Zotte Wilg aan de Uiterweg. De fractie AB heeft een bijzondere locatie gekozen voor de receptie. Op zaterdag 7 januari hoopt de fractie inwoners welkom te mogen heten in de Kinderboerderij in de Hornmeer vanaf 16.00 uur. Het wordt een beetje haasten en combineren deze dag, want ook de PvdA houdt haar nieuwjaars-receptie, van 16.00 tot 18.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat.

Voor nu: Fijne jaarwisseling en veel goeds in 2017 gewenst.

Team Nieuwe Meerbode