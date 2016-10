Orkest KnA speelt 15.000 euro bij elkaar voor War Child

Uithoorn – Vorige week stond in het teken van een door KnA georganiseerd Maestro concert voor War Child. Zes directeuren van it-bedrijven traden op als gastdirigent van het 45-koppige KnA Orkest, voor de gelegenheid omgedoopt tot Orkest Artem Opus. Adriaan Elsman van de firma Misco Solutions kwam als winnaar uit de bus. Het benefietconcert is onderdeel van de samenwerking tussen Muziekvereniging KnA, Hewlett Packard Enterprise en War Child. In totaal is er 15000 euro opgehaald voor oorlogskinderen. Gedurende de avond konden zowel bezoekers als muzikanten stemmen op de zes deelnemende dirigenten. In muzikale sferen is Adriaan Elsman van Misco Solutions tot winnaar bekroond met het stuk ‘Radetzky Mars’. De andere ‘dirigent-directeuren’ waren Luuk Slaats van Scholten Awater, Bert Leegwater van HPE Aruba, Rob Idink van HP, René van Dop van Axez en Ronald Schaap van PQR.

Marco Lesmeister, voorzitter van KnA en tevens werkzaam als director global accounts, commercial en public bij Hewlett Packard Enterprise en initiatiefnemer van de het Maestro concert: ‘Ik vind het fantastisch dat we samen met deze genereuze bedrijven op deze manier War Child kunnen steunen. We hebben het benefietconcert met veel plezier georganiseerd. Deze directeuren van IT bedrijven zijn gewend om dagelijks leiding te geven aan een bedrijf, maar leiding geven aan een orkest is voor hen dan toch reuze moeilijk en compleet uit hun comfort zone. Ze kunnen terugkijken op een sensationele avond met een terechte winnaar.’

(PLUS FOTO)