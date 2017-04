Oranjecomité zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – De viering van Koningsdag nadert. Op donderdag 27 april wordt de verjaardag van Koning Willem-Alexander in heel Nederland groots gevierd. Ook in Aalsmeer staan allerlei leuke activiteiten voor met name kinderen op het programma.

Zo mogen jongens en meisjes spulletjes verkopen tijdens vrijmarkten in de Zijdstraat in het Centrum, in het winkelcentrum in Kudelstaart en na enkele jaren te zijn weggeweest ook weer in Oosteinde, bij buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Natuurlijk mogen kinderen ook op andere ‘manieren’ proberen de spaarpotten te vullen, bijvoorbeeld door muziek te maken (gezellig), leeftijdgenootjes te laten grabbelen of bijvoorbeeld door (zelfgemaakte) hapjes en drankjes aan het publiek te verkopen.

Aangeraden wordt om in de loop van de middag de ‘zaak’ te sluiten, want de Stichting Oranje Comité Aalsmeer trakteert tussen 13.00 en 18.00 uur op een scala aan spelletjes en doe-activiteiten voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar op het Raadhuisplein. Om het plein voor het gemeentehuis om te kunnen toveren tot veilig speelparadijs is het bestuur naarstig op zoek naar meer vrijwilligers. Ben jij 16 jaar of ouder en heb je zin in een gezellige middag met veel blije gezichten? Kijk dan voor meer informatie op www.aalsmeeroranje.nl of meld je direct aan via info@aalsmeeroranje.nl. Je wordt als vrijwilliger goed verzorgd met eten en drinken en Koningsdag wordt gezellig met elkaar afgesloten tijdens een etentje.