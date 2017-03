Opstallen rond oude VVA-kantine weg!

Aalsmeer – Niet alleen de voormalige panden van de Rabobank worden momenteel verwijderd, ook op het voormalige VVA-terrein aan de Dreef vinden sloopwerkzaamheden plaats. Vanwege vandalisme en aangetroffen asbest heeft het college van B&W besloten de oude kleedkamers en opslagruimten een ‘kopje kleiner’ te laten maken. In eerste instantie was het de bedoeling dat deze deels gehandhaafd zouden blijven, maar vanwege de asbest is gekozen om de voormalige kantine in verkleinde vorm te behouden.

Het leuke, vierkante gebouw blijft dus deel uitmaken in dit gebied dat herontwikkeld gaat worden. Om te voorkomen dat vandalen opnieuw toeslaan, vorige week zijn zaterdagavond of -nacht diverse ruiten kapot gegooid, zijn voor de ramen houten schotten geplaatst.

Biljartvereniging zoekt ruimte

De oude VVA-kantine gaat omgetoverd worden tot buurthuis Hornmeer. De oude school in de Roerdomplaan, die vele jaren dienst heeft gedaan als buurthuis, moet plaatsmaken voor woningbouw. Nagenoeg alle gebruikers hebben een nieuw onderkomen gevonden. Echter 1 nog niet en deze club maakt zich grote zorgen. Biljartvereniging Aalsmeer houdt hier speelavonden en wedstrijden. Waar nu heen? Er zijn al diverse locaties bekeken en bezocht, maar vooralsnog is geen nieuw passend en betaalbaar onderkomen gevonden. Wie oh wie heeft huisvesting voor de Biljartvereniging?

Commissie-vergadering

Het verwijderen van hekken, borden, etc. en het opknappen van de VVA-kantine wordt dinsdag 4 april behandeld in de vergadering van de commissie Ruimte en Economie. Er wordt een krediet gevraagd om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.