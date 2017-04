Opfrisbeurt voor pand Nieuwe Meerbode

Aalsmeer – Het pand van de krant krijgt een opfrissertje. Het kantoor in de Visserstraat wordt sinds donderdag 13 april onder handen genomen door G&G Schilders uit Aalsmeer. Al het houtwerk krijgt een nieuwe verflaag. De achterzijde is al in de grondverf gezet en momenteel wordt hard gewerkt aan de eerste ‘laag’ aan de straatkant. De borden van de ‘Nieuwe Meerbode’ zijn vanwege de verfbeurt tijdelijk verwijderd, maar gaan na volgende week uiteraard weer, ook fris geboend, opgehangen worden. De krant is dus niet weg, maar ‘gewoon’, zelfs al ruim 25 jaar, te vinden op nummer 10, net voor de bocht in de Visserstraat. En na de opknapbeurt op weg naar een nieuwe mijlpaal volgend jaar 2018: Al 130 jaar dé krant die je pakt!