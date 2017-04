Open dag roeien bij Michiel de Ruyter

Uithoorn – De Open Dag van roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 april op de allermooiste locatie van Uithoorn aan de Amsteldijk. Iedereen, jeugd en volwassenen, is van harte welkom van 10.00 tot 14.00 uur bij Michiel de Ruyter. Kom gerust eens rond te kijken of dat roeien nou inderdaad echt zo leuk is als ze zeggen. Het gevoel als je met de boot soepel door het water glijdt is niet te beschrijven, dat moet je ervaren! Er zijn enthousiaste instructeurs op het vlot aanwezig om geïnteresseerden van alles over deze super gezellige club te vertellen en ze de eerste beginselen van het roeien bij te brengen. Mocht het weer niet echt meewerken dan staan in het pas vernieuwde krachthonk ergometers klaar waarop ook geoefend kan worden. De leden van Michiel de Ruyter hopen dat aan het eind van de dag weer veel mensen enthousiast te hebben gemaakt om heerlijk te komen sporten in de buitenlucht op de prachtige Amstel. Meer informatie op: www.mdr.nu