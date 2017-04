Open atelier in ark Oude Spoordijk

Aalsmeer – De ark van beeldend kunstenaar Cathy van der Meulen is voor het weekend van 22 en 23 april omgebouwd tot galerie. In de galerie zijn niet alleen schilderijen, tekeningen en grafiek van haar hand te zien. Er is in de woonark ook ruimte gereserveerd in het atelier voor haar leerlingen Betty Kooy, Betsie Snijders, AnneMarie Spitzen, Jidske Steenwinkel en Carry Bijlo.

Kleur, licht en donker zijn voor Cathy van der Meulen belangrijke aspecten voor haar werk. Ze haalt haar inspiratie vooral uit de natuur. Haar grootste inspiratiebron is het landschap, maar ook een portret of een bos seringen of een amaryllis gaat ze niet uit de weg. Op dit moment bijvoorbeeld werkt ze hard aan de portretjes van buurkinderen. Die zijn alleen dit weekend nog niet te zien omdat ze nog niet af zijn. “Ik laat recent werk zien, maar ook wat ik zo in de loop der jaren heb gemaakt. Het gaat mij in m’n werk om het kijken. Er is altijd veel meer te zien dan je in eerste instantie waarneemt. Dan wordt kijken een beleving en dan geniet je veel meer. Daarbij laat ik me tegelijkertijd leiden door mijn fantasie en mijn intuïtie. Dat speelt door al mijn werk. Neem nu bijvoorbeeld de huid. In eerste instantie denk je roze of wat dan ook, maar als je dan echt gaat kijken zie je dat de huid uit een heel palet van kleur bestaat. Dat kijken, dat zien probeer ik ook aan mijn leerlingen door te geven.”

Cathy van der Meulen volgde haar vijfjarige opleiding aan de Wackers Academie in Amsterdam. Daarna had ze in de Jordaan samen met een collega jarenlang een atelier. Ze onderging er zoals ze zelf zegt een fantastisch leerproces. In 2001 verhuisde ze haar atelier naar de ark aan de Oude Spoordijk. Het was een periode waarin ze in een creatieve impasse belandde. Ze had geen idee waar ze aan begonnen was en ze miste haar vrijheid in de stad, ze miste haar fietstocht door het bos van en naar Aalsmeer en Amsterdam, het weer was wekenlang druilerig en ze kreeg geen penseel op het doek. Tot het moment dat ze een zelfportret maakte dat nu als een soort steuntje in de rug in haar eetkamer hangt. Tot op de dag van vandaag merkt ze dat ze snel afgeleid wordt om bijvoorbeeld met mooi weer snel even een klusje in de tuin te doen. Dan moet ze soms net als haar leerlingen weer ontdekken wat ze ook al weer wil met haar werk. Dat ontdekken is nooit gestopt. Het resultaat daarvan is te zien in het vierde weekend van april, zaterdag 22 en zondag 23, tussen 11.00 en 17.00 uur.