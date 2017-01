Opbouwwerk: Dag Frans, welkom Helma

Aalsmeer – Gisteren, donderdag 12 januari, is de nieuwjaarsreceptie gehouden van alle wijkoverleggen in de gemeente. De bijeenkomst was in het Parochiehuis in de Gerberastraat en is heel goed bezocht. Van alle wijkraden in de gemeente waren de voorzitters en andere bestuursleden aanwezig. Ook de ‘politiek’ was heel goed vertegenwoordigd. Van zowel AB en CDA als VVD en PACT kwamen raadsleden een kijkje nemen. Ook de wethouders Robbert-Jan van Duijn, Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis stapten binnen om de leden van de wijkraden te bedanken voor hun actieve inzet, sommige van hen al vele jaren.

De avond kende een klein officieel tintje, alhoewel klein… Afscheid is genomen van opbouwwerker Frans Huijbregts. Een groot aantal jaren heeft hij met veel inzet en enthousiasme in Aalsmeer gewerkt. Frans Huijbregts bood altijd een luisterend oor, wees de weg naar organisaties en gaf steun en hulp bij buurtinitiatieven. Hij is geliefd, zo bleek tijdens het afscheid. Hij werd al snel het ‘middelpunt’, kreeg diverse cadeaus, er zijn heel veel handen geschud en diverse knuffels gegeven. Door wethouder Robbert-Jan van Duijn werd Frans bedankt voor zijn enthousiasme en inzet.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente kon al kennis gemaakt worden met de nieuwe buurtverbinder en ook donderdag in het Parochiehuis was zij van de partij en heeft (verder) kennis gemaakt met (bestuurs)leden van de wijkraden en de gemeenteraad van Aalsmeer. Helma Keesom heeft de functie van Frans overgenomen. Helma heeft welzijnswerk verricht in Amstelveen.

Foto: Van links naar rechts Frans Huijbregts, wethouder Robbert-Jan van Duijn en Helma Keesom.