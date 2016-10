Opa’s en oma’s op De Hoeksteen

Aalsmeer - Op woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend op basisschool De Hoeksteen. Het thema dit jaar is ‘Oma’s en opa’s – Voor altijd jong!’ In het kader van dit thema mochten kinderen en leerkrachten als opa of oma verkleed naar school komen. Er werd voorgelezen, maar ook gezongen en gedanst op de melodie van ‘Voor altijd jong’ van Kinderen voor Kinderen. Tijdens de Kinderboekenweek zijn er allerlei activiteiten. In alle groepen wordt natuurlijk gelezen, maar er komen ook ‘echte’ opa’s en oma’s op bezoek in de klas. Zij zullen aan de leerlingen gaan voorlezen. En verder wordt er gezongen en geknutseld. Op donderdag 13 oktober mogen ouders en belangstellenden komen kijken wat er zoal gemaakt is. En wanneer er in de boekenwinkel een boek wordt gekocht, dan ontvang je het kinderboekenweekgeschenk. Dat is dit jaar: ‘Oorlog en vriendschap’ van Dolf Verroen. Bij De Hoeksteen hopen ze op een ouderwets, gezellige Kinderboekenweek!