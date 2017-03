Op kraamvisite bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Ja hoor, de trend is gezet bij kinderboerderij Boerenvreugd. De lente is in aantocht en dit betekent voor diverse dieren kleintjes op de wereld zetten. Geit Lotte is maandag 13 maart bevallen van twee bokjes en Fries melkschaap Sjaan kreeg woensdag 15 maart liefst drie ramlammetjes.

Allemaal jongens en hier zijn er donderdag 16 maart nog eens twee bijgekomen. Er zijn rond half twee ‘s middags weer twee ramlammeren geboren. Deze ‘mannen’ hebben direct een naam gekregen: Jesse en Bram.

Op kraamvisite om kennis maken met al deze nieuwe bewoners van de kinderboerderij kan dagelijks (met uitzondering van maandag). Boerenvreugd is te vinden aan de Beethoven in de Hornmeer. Naast schapen, geiten, ezels, kippen en onder andere konijnen en cavia’s heeft de kinderboerderij een avontuurlijke speeltuin, biedt de informatiehoek allerlei wetenswaardigheden over dieren en worden regelmatig activiteiten rond een thema georganiseerd.

Foto: Boerenvreugd