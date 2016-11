Op herfstsafari in De Ronde Hoep

Ouderkerk a/d Amstel - De Ronde Hoep is een prachtige polder vol vogels vlakbij Amsterdam. Op zondag 20 november laat de boswachter van Landschap Noord-Holland dit van 10.00 tot 12.00 uur graag zien aan belangstellenden. Neem een fiets mee! De rust in de Ronde Hoep trekt nu veel vogels. Vooral eenden en ganzen zijn hier vaak in grote troepen te vinden. Maak van de zondagmorgen een avontuur en ga mee met de boswachter om ze te bekijken. De kolgans is een soort die hier regelmatig is te vinden. Broedt in Groenland en het noorden van Rusland en ontloopt hier de winter in het noorden. Het is leuk om naar een groep ganzen te kijken omdat het levendige dieren zijn. De boswachter vertelt graag over de natuur in de polder, want hij volgt die al jaren. Trek laarzen of waterdichte schoenen aan, want er wordt een korte wandeling gemaakt om de vogels van dichterbij te bekijken. En vergeet uw verrekijker niet! Verzamelpunt is de parkeerplaats aan de Kerkstraat, schuin tegen over de karakteristieke Hervormde Kerk in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. Zin om mee te gaan? Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.gaatumee.nl Kosten 7 euro, kinderen tot 12 jaar 3 euro. Beschermers betalen 4 euro, hun kinderen tot 12 jaar 2 euro.

Foto: De kolgans is nu regelmatig in de Ronde Hoep te zien. Fotograaf Joke Huijser-Spekken.