Oorlogsverhalen onthullen forten

Aalsmeer - Op woensdag 7 december presenteerde Agnes de Boer haar boek ‘Leven op de Stelling’ in Fort Benoorden Spaarndam. Het boek bevat persoonlijke verhalen en uniek beeldmateriaal over veertien forten tussen Heemskerk en Kudelstaart. De verhalen gaan over ‘toen en nu’. Vrijwilligers en ondernemers vertellen over hun passie voor een uniek militair erfgoed, de Stelling van Amsterdam. Het boek bevat verhalen van bewakers over munitietransporten tijdens de Koude Oorlog, over een jeugd in een fortwachterswoning en over de verveling tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog. De oude foto’s zijn veelal afkomstig van de geïnterviewde deelnemers en een groot deel van de huidige foto’s zijn van Kenneth Stamp.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst overhandigde De Boer het eerste exemplaar van het boek aan gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland, site-holder van de Stelling. De provincie vierde die dag dat het twintig jaar geleden was dat de Stelling van Amsterdam benoemd werd tot Unesco Werelderfgoed. Een verdedigingskring van 135 kilometer en 46 forten en batterijen kreeg daarmee een beschermde status. In de tijd die volgde kregen veel forten een nieuwe functie. Zo werden fort Veldhuis en Aalsmeer een (lucht-)oorlog en verzetsmuseum, werd St. Aagtendijk een muziekfort, Zuidwijkermeer een kaasfort, IJmuiden een avonturenfort en Vijfhuizen een kunstfort. In Penningsveer worden jongeren opgevangen, in fort Bezuiden Spaarndam kun je relaxen op het terras, in aan de Liebrug zijn ambtelijke bedrijven gevestigd en Kudelstaart heeft een jachthaven. In fort bij Hoofddorp komt binnenkort een theater met een restaurant en alleen in fort Benoorden Spaarndam gebeurt (nog) niets en is daarmee een bijzondere locatie voor een feestje.

Naast de boekpresentatie werd in Fort Benoorden Spaarndam ook de expositie Levende Forten geopend. Voormalig bewaker Koos Berkhof mocht samen met gedeputeerde Geldhof de panelen waarop zijn verhaal werd verteld, onthullen. Hij was zichtbaar ontroerd toen hij zijn persoonlijke verhaal samen met originele foto’s terugzag op canvas. Andere persoonlijke verhalen zijn te zien in de forten IJmuiden, St. Aagtendijk, Nigtevecht, Spijkerboor, het Hembrugmuseum en Fort Benoorden Purmerend.

Het boek van Agnes de Boer, Leven op de Stelling, forten van toen en nu, is verkrijgbaar in de boekhandel en via www.uitgeverij-noord-holland.nl en kost 24,95 euro. Meer informatie over het huidige én de volgende verhalenprojecten in het noordoosten en zuidoosten van de Stelling van Amsterdam zijn te vinden op www.stellingverhalen.nl.