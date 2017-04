Oorkonde van MRD voor chauffeur Ardi

Aalsmeer – Vandaag, maandag 3 april, is Ardi Verbrugge, buschauffeur bij Connexxion, onderscheiden met een oorkonde van de Vereniging tot Redding van Drenkelingen (MRD). Verbrugge ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Nobel als blijk van waardering van de MRD voor zijn reddingsactie afgelopen december.

Op de koude 5 decemberochtend zag Ardi Verbrugge op zijn route door Kudelstaart een fiets op het fietspad liggen. Hij zette de bus aan de kant, ging kijken en zag een man in het water liggen. Onmiddellijk belde hij 112 en hielp de man in de cruciale minuten totdat de hulpdiensten kwamen. De man was onderkoeld maar werd op tijd gered dankzij de oplettendheid van Ardi Verbrugge en de goede samenwerking tussen hem en de Aalsmeerse brandweer.

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen wil zo veel mogelijk verdrinkingsdoden voorkomen. Dat doen zij door voorlichting te geven over het redden en reanimeren van drenkelingen en door de helden die een drenkeling gered hebben te onderscheiden. Daartoe speuren zij dagelijks de media af op zoek naar heldhaftige reddingen, maar niet alle reddingsacties halen het nieuws. Daarom vraagt de stichting iedereen die iemand kent die het leven van een drenkeling heeft gered dit te melden bij de stichting. Elke melding is welkom! Lees meer op http://www.drenkeling.nl.

Fotobijschrift: Van link naar rechts: Burgemeester Nobel, Ardi Verbrugge en zijn vrouw Brenda Calandt en Paul Fasseur van MRD.