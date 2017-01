Ook schuren en garages afsluiten

Uithoorn – De afgelopen week zijn weer enkele pogingen tot inbraak in woningen gedaan. Veelal wordt geprobeerd via de achterzijde of de zijkant de woning te betreden. Een heel groot deel van de inwoners houdt inmiddels alle ramen en deuren goed gesloten en heeft deze voorzien van extra sloten. Echter, de schuur of de garage op slot doen, wordt nog al eens vergeten. De politie voert regelmatig controles uit in de wijken en is diverse malen gestuit op schuren en garages die open staan. Sommige staan in verbinding met de huizen, waardoor het helemaal makkelijk gemaakt wordt voor inbrekers. Menigeen beseft het misschien niet eens, maar maak eens een rondje door de schuur of de garage en kijk naar alle spullen. Buiten de (elektrische) fietsen en scooters zijn allerlei gereedschappen ook geliefd bij dieven, evenals kleine machines. Tel de waarden van alle apparaten en ‘dingen’ in de schuur of garage eens bij elkaar op en ontdek dat het totaal om een behoorlijk bedrag gaat. Dus, sluit naast de woning ook de ‘snoepwinkel’ voor (snel)dieven goed af. Niet alleen ‘s avonds, maar ook overdag de schuur en/of garage op slot! Nog een tip tot slot: Zorg voor een buitenlamp, inbrekers houden niet van licht, zeker niet van licht dat ineens (door sensor) aan springt!