Ook rest van provincie wil snel internet in buitengebied

De Ronde Venen – Namens De Ronde Venen heeft wethouder Goldhoorn woensdag 27 september een intentieverklaring ondertekend om snel internet in het buitengebied van de provincie Utrecht te realiseren. Door de handen ineen te slaan, willen provincie en gemeenten 12.500 adressen in het buitengebied van de provincie van een snelle dataverbinding voorzien. De Ronde Venen is al enkele maanden geleden begonnen met een project voor snel internet in het buitengebied. Dit wordt door de provincie als voorbeeld gezien.

Wethouder Anco Goldhoorn (RVB) is blij dat provincie en gemeenten het goede voorbeeld van De Ronde Venen volgen en er serieus werk van maken om de 12.500 adressen in de buitengebieden op snelle internetverbindingen aan te sluiten. Uiterlijk 2019 zou dit voor de hele provincie gerealiseerd moeten zijn. Goldhoorn: ,,Ik verwacht dat het buitengebied van De Ronde Venen al in 2017 op snel internet wordt aangesloten. Dat is ambitieus, maar zeker haalbaar.’’

In april is door DICO Breedband Buitengebied begonnen de animo voor snel internet in het buitengebied van De Ronde Venen te inventariseren. In nauwelijks drie maanden tijd heeft 66 % van de inwoners en bedrijven in het buitengebied aangegeven hiervoor interesse te hebben. Dat is voldoende om een marktpartij te interesseren om met de gemeente in gesprek te gaan over de aanleg van een dergelijk netwerk. De komende tijd voeren marktpartij en gemeente gesprekken om afspraken te maken over de aanleg. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant. Na de ondertekening hiervan, zal de marktpartij het netwerk ontwerpen en de benodigde vergunningen aanvragen. Als vervolgens minstens 50% van de inwoners en bedrijven in het buitengebied dan daadwerkelijk een abonnement neemt op één of meer diensten die via het netwerk worden aangeboden, wordt met aanleg begonnen.