Ook Aalsmeer kiest voor de VVD!

Aalsmeer – Een bijzonder mooie opkomst voor de Tweede Kamer verkiezing woensdag 15 maart in Aalsmeer. Liefst 86% van alle 22.668 kiesgerechtigden ging naar de stembus. En dat is heel wat hoger dan in 2012, toen nam 79,7% het rode potlood ter hand.

Ook in Aalsmeer is de VVD de grootste partij gebleven, met kop en schouders zelfs. In totaal kreeg de partij van Mark Rutte 34,8% van alle stemmen. Wel een fikse daling ten opzichte van 2012 (45,6%), maar de komst van meer partijen is hier waarschijnlijk debet aan.

Robert van Rijn blijft!

Deze uitslag betekent overigens voor de Aalsmeerse kandidaat Robert van Rijn bijna zeker dat hij niet naar Den Haag vertrekt. Hij stond op nummer 54. De VVD Aalsmeer is misschien toch stiekem blij dat hun fractievoorzitter nu blijft!

Het CDA eindigde net als in 2012 op de tweede plaats, met wel veel meer overtuiging: 12,3% (8,5% in 2012). Gelijk daar achter de PVV op drie met 12,1%. De partij van Geert Wilders is in populariteit weer gestegen, in 2012 koos 9,1% voor zijn fractie. D66 bezet opnieuw plaats vier met 10,8% (7,5% in 2012) en net als het landelijke stemgedrag mag Groen Links een feestje gaan vieren. De partij van Jesse Klaver wist 5,7% van de stemmen te bemachtigen. In 2012 was dit slechts 1,2%.

PvdA flink ingeleverd

De SP op plaats vijf heeft nagenoeg een gelijk aantal stemmen gekregen, 4,7% tegen 4,1% in 2012. De PvdA heeft ook in Aalsmeer behoorlijk moeten inleveren. Slechts 4,3% stemmen kreeg de partij van Lodewijk Ascher, was 15,0% in 2012. De Christen Unie is stabiel gebleven, is zelfs licht gestegen, nu 4,1% tegen 3,6% in 2012.

De 50+ partij heeft in Aalsmeer ook goed haar stem laten horen, 3,4% tegen 2,0% in 2012, en ook de Partij van de Dieren wist meer stemmen te winnen, 2,6% tegen 1,7% in 2012. Voor de diverse kleine partijen was ook in Aalsmeer nauwelijks aandacht. Op nieuwkomer Forum voor Democratie stemde 2,4% inwoners, op de SGP 0,7% en op Denk 0,6%.

‘Drukke boel’

De opkomst in Aalsmeer mag opvallend hoog genoemd worden. De 86% is heel wat hoger dan de gemiddelde landelijke opkomst van 77,7%. Het is een ‘drukke boel’ geweest in de veertien stemlokalen in Aalsmeer en Kudelstaart: 86% van de totaal 22.668 stemgerechtigden is 19.494 personen. Hoeveel zakken snoep zou dit gekost hebben? Er was in alle lokalen keuze uit spek en drop. In totaal waren er in Nederland 12.980,788 kiesgerechtigden.