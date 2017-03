Ontbijten tussen de boeken in Boekhuis

Aalsmeer – Zaterdag 25 maart, de eerste dag van de Boekenweek, organiseert Boekhuis Aalsmeer een ontbijt in de boekwinkel in de Zijdstraat. Het wordt een ervaring die je als boekenliefhebber niet mag missen! Op het programma staat een ‘Verboden Vruchten Ontbijt’, aanhakend bij het thema van de Boekenweek. Gasten krijgen een heerlijk en verrassend ontbijt, gezond voor lichaam en geest. Een paar ingrediënten wil Boekhuis-eigenaar Constantijn Hoffscholte wel vast verklappen. Zo zijn er verschillende boekenpitches, worden er gedichten voorgedragen en is er sfeervolle live muziek. En dat alles letterlijk tussen de boeken… Geen betere manier om de Boekenweek te beginnen, toch?!

Meld je snel aan voor het Verboden Vruchten Ontbijt. De kosten zijn 12,50 euro per persoon en aanmelden kan via 0297-324454 of boekhuis@boekenhof.nl. Het ontbijt is van 8.00 tot 9.30 uur.

Boekenweekgeschenken

De Boekenweek vindt plaats van 25 maart tot en met 2 april. Herman Koch schrijft het Boekenweekgeschenk ‘Makkelijk leven’. Tijdens de Boekenweek ontvangen de klanten het gratis in de boekwinkel bij besteding van 12,50 euro aan boeken. Connie Palmen schrijft het Boekenweekessay ‘De zonde van de vrouw’. Dit is tijdens de Boekenweek verkrijgbaar voor 3,50 euro.