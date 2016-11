Ongeval op grote hoogte

Aalsmeer - Brandweerauto’s en politiewagens in het Centrum, de Van Cleeffkade afgezet. Wat is er aan de hand? Zoals waarschijnlijk wel bekend vinden renovatiewerkzaamheden plaats aan het gemeentehuis. Tijdens deze ‘klus’ is woensdagmiddag 2 november rond één uur in de middag een bouwvakker van een steiger op het dak gevallen. De man belandde op een lager gedeelte, gelukkig niet in de sloot. Maar, een val van een slordige dertig meter is toch niet niks.

De bouwvakker raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer heeft waarschijnlijk een been gebroken. Wellicht dankzij de helm gelukkig geen hoofdletsel. Omdat de val op grote hoogte was gebeurd, heeft de brandweer met de hoogwerker assistentie verleend. De gewonde man is op het dak op een brancard gelegd en vervolgens voorzichtig naar beneden getakeld. Hier stonden de ambulancebroeders klaar om de onfortuinlijke bouwvakker in de ambulance te dragen en naar het ziekenhuis te rijden.

Uiteraard wordt een onderzoek ingesteld naar de exacte oorzaak van de valpartij. De Arbo-dienst is op de hoogte gebracht.

Het verkeer was tijdens de afzetting best ietwat de weg kwijt. Er werd gezocht naar in- en uitroutes naar en van het Centrum. De hoogwerker was neergezet tussen de Marktstraat en de Seringenstraat, zodat beide straten alternatieven boden om toch de weg te kunnen vervolgen.

Foto: Marco Carels