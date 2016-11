Uithoorn – Een auto is zaterdagavond op een vrachtwagen gebotst op de N201 bij Uithoorn.De bestuurder van de auto raakte lichtgewond. De brandweer rukte met groot materieel uit. Hoe het ongeval kon gebeuren is vooralsnog onbekend. De weg is afgesloten.

Foto’s: KaWijKo Media / Timo Ossewaarde