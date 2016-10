Ondertekening tijdelijke bieb

Uithoorn – De handtekeningen zijn gezet, de bibliotheek kan minstens twee jaar gebruik gaan maken van de locatie Dorpsstraat 43, het voormalige pand waar modehuis Blok in 1948 startte en tot 1972 actief is geweest.

De ondertekening van de gebruikersovereenkomst van het pand vond plaats in de hoofdbibliotheek van de Bibliotheek Amstelland aan het Stadsplein in Amstelveen. Namens de eigenaren van het pand zette Gerard Röling zijn handtekening en namens de Bibliotheek Amstelland tekende directeur Daphne Janson het contract. Planning is dat de bibliotheek uiterlijk op 1 januari 2017 haar deuren in de Dorpsstraat kan openen.

Iedereen die op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws hieromtrent kan zich via de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl onder Nieuwsbrief inschrijven voor de speciale Nieuwsbrief Uithoorn.