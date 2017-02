Onderscheiding voor Sjaak Kok

Kudelstaart – Een grote verrassing zaterdagavond 11 februari voor Sjaak Kok. De Kudelstaarter is al vele jaren actief als vrijwillig bij RKDES en zijn inzet is koninklijk beloond.

Uit handen van burgemeester Jeroen Nobel kreeg Sjaak Kok de Koninklijke onderscheiding met de daarbij behorende versierselen. Sjaak Kok was zichtbaar ontroerd, dit had hij niet verwacht. De familie en vrienden van de sportvereniging hadden duidelijk niets verklapt over de onderscheiding! Voor zijn echtgenote had burgemeester Nobel een mooi boeket bloemen meegenomen.

Foto: www.kicksfotos.nl: Rechts een trotse Sjaak Kok met Koninklijke onderscheiding.