Onderscheiding voor elf inwoners

Aalsmeer – Op woensdagmorgen 26 april heeft burgemeester Jeroen Nobel, uit naam van Zijne Majesteit de Koning, aan tien Aalsmeerders de versierselen uitgereikt die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding. Eén gedecoreerde ontving het lintje in de gemeente Haarlemmermeer.

Net als andere jaren was er veel belangstelling voor de ‘lintjesregen’. De sfeer in het gemeentehuis was feestelijk en ontspannen. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is Marjan Brouwer-Stenhuis. Zij ontving deze onderscheiding voor al haar activiteiten voor de promotie van de watersportsector in Aalsmeer en de regio als bestuurslid van Stichting Westeinderpromotie, de HISWA vereniging en Ondernemersplatform Hollandse Plassen. Marjan is de enige nieuwe Ridder, maar evenzo trots, en terecht, zijn de andere tien inwoners die beloond zijn met een onderscheiding voor hun tomenloze inzet voor de Aalsmeerse samenleving. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn Peter Deugd, José Kruijer-van der Jagt, Hans Alderden, Kees Koolhaas, Gerard Meijerink, Jan Kwak, Iman Mosselman, Jan Schuit, Pim Verhoek en Grietje de Vries-Millenaar.

Zonnebloem en Weekaatje

Peter Deugd kreeg de onderscheiding voor zijn activiteiten bij FNV Bondgenoten, de Vogelbescherming en De Zonnebloem. José Kruijer is in het Koninklijke zonnetje gezet voor haar activiteiten voor het Weekaatje, voetbalvereniging RKAV en thans voetbalvereniging FC Aalsmeer.

Oud Aalsmeer en Voedselbank

Hans Alderden ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de Stichting Oud Aalsmeer, Stichting Historische Tuin Aalsmeer, de Erfgoedcommissie van gemeente Aalsmeer en Stichting de Bovenlanden Aalsmeer. Kees Koolhaas kreeg de versierselen opgespeld voor zijn activiteiten voor de Christelijke Gereformeerde Kerk Aalsmeer, de ouderenorganisatie PCOB, de Voedselbank en Kringloopwinkel Dorcas.

IJsclub en Wijkraad

Gerard Meijerink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn activiteiten bij IJsclub Aalsmeer-Oost, Buurtschap Oosteinderweg-Noord van het Bloemencorso, RK Kerk Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel en Zwemvereniging Het Oosterbad. Jan Kwak is beloond met een onderscheiding voor zijn activiteiten voor Wijkraad Stommeer-Zuidoost, het Rode Kruis, Basketbal Vereniging Aalsmeer, de Voedselbank en KWF Aalsmeer.

OVAK en WOII presentaties

Iman Mosselman is Koninklijk bedankt voor zijn inzet voor de Protestantse Gemeente Aalsmeer, Stichting Tsjernobyl kinderen Aalsmeer, de Ouderenvereniging Aalsmeer-Kudelstaart (OVAK) en de Klachtencommissie bij Zorgcentrum Aelsmeer. Jan Schuit heeft de onderscheiding gekregen voor zijn activiteiten voor voetbalvereniging A.F.C. Nautilus, Kampeer Vereniging Amsterdam, de Federatie van kampeerterreinen Zandvoort en presentaties over WOII op OBS Kudelstaart.

Rozenholm en Open Hof

En Pim Verhoek kreeg het ‘lintje’ voor zijn activiteiten voor de Christelijk Gereformeerde Kerk Aalsmeer, het Protestants Christelijke Onderwijs Aalsmeer, Hospice Kuria, de Interkerkelijke Gezinsdiensten, Stichting Alle-Dag-Kerk-Amsterdam, Verpleeghuis Rozenholm en de pleegzorg voor een oudere dame. Grietje de Vries heeft de onderscheiding uitgereikt gekregen in de gemeente Haarlemmermeer voor haar activiteiten bij de protestantse gemeente Open Hof en de parochie Heilige Johannes de Doper in Hoofddorp.