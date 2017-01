Omzetstijging Veiling door hogere prijzen

Aalsmeer – Cumulatief kwam de omzet van 2016 van Royal FloraHolland uit op een stijging van ruim 3%. Een mooi resultaat gezien het feit dat de omzetontwikkelingen van de afgelopen jaren rond de 1% lagen. De omzetstijging komt door de hogere prijzen. De totale aanvoer nam met 0,7% af. De prijzen stegen gemiddeld met 4%. De omzet tussen 5 tot en met 31 december 2016 (periode 13) kwam 14,4% lager uit dan in periode 13 van 2015. In deze periode zaten 19 veildagen, in 2015 waren dit 22 veildagen. Daardoor was al bekend dat in 2016 de omzet van 2015 niet gehaald zou worden. Drie veildagen minder komt overeen met 53 miljoen omzet minder.

De kerstverkopen verliepen vrijwel identiek aan de kerstverkopen van 2015. Door de verspringende weken werd dit jaar meer verkocht in week 50 en minder in week 51. Per saldo was er weinig verschil tussen de twee jaren.

De aanvoer daalde harder dan de omzet en liep terug met 17%. Mede hierdoor steeg de gemiddelde prijs van de totale aanvoer naar 43,4 cent per stuk voor bloemen en planten, en dat was de hoogst gemiddelde prijs ooit voor periode 13.

Aandeel directe handel

Bij de snijbloemen ging het aandeel van de directe handel met 1,8%-punt omhoog naar 34,3%. Bij de kamerplanten was de stijging 1%-punt naar 79,4%. En bij de tuinplanten was de stijging 2,7%-punt naar 67,4%. In 2016 werd 51,4% van de totale omzet via de directe handel afgezet. In 2015 was dit net boven de 50%.

Exportstijging sierteelt

In november steeg de export van sierteeltproducten. De export van planten groeide met 8% en de snijbloemen met 2%. Bij twee landen daalde de export; het Verenigd Koninkrijk en Rusland. De export naar het Verenigd Koninkrijk daalde in november met 11%. Deze daling blijft gemiddeld rond de 11 % sinds de Brexit-uitslag. Naar Rusland daalde de export met 16%. Dat is een stuk minder dan het gemiddelde van 30%.

Gelukkig zijn er ook veel landen die meer bloemen en planten afnemen: Duitsland groeide met 9%, Frankrijk met 6%, België met 18% en Polen met 15%. Als gekeken wordt naar de groei van de export en de groei van Royal FloraHolland, dan ontlopen deze cijfers elkaar niet veel en komt men aan het einde van het jaar op dezelfde groei uit.

Omzetdaling

De omzet van snijbloemen ging in deze periode met 14% omlaag. Reden hiervoor zijn de drie veildagen minder van december. De aanvoer daalde met 17%, de gemiddelde prijs ging met 4% omhoog. De daling van de aanvoer was over de hele breedte van het assortiment terug te vinden.

Ook de omzet van kamerplanten nam af met 16%. Bij de kamerplanten nam de omzet af doordat er 19% minder stuks werden aangevoerd. De gemiddelde prijs ging met 3% omhoog. Ook hier was de aanvoerdaling over de hele breedte van het assortiment terug te vinden. Tenslotte de tuinplanten die een omzetdaling van 14% lieten zien. De aanvoer daalde met 19%, de gemiddelde prijs ging met 7% omhoog.

Bron + foto: Royal FloraHolland