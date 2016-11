Oliebollenactie: Dik tevreden!

Aalsmeer - Afgelopen weekend hield muziekvereniging Sursum Corda haar veertigste oliebollenactie. Vrijdag 18 november om zes uur in de ochtend uur werd begonnen met beslag maken en daarna werden de oliebollen gebakken. Rond koffietijd konden al de eerste bestellingen bezorgd worden. In de weken voorafgaande aan de actie waren al veel bestellingen binnen gekomen, weer meer dan vorig jaar. Ook de verkoop aan de deur ging goed, ondanks het onstuimige weer. Het lukte net niet om alle oliebollen al op vrijdag te verkopen. Na nog een uurtje venten op zaterdag 19 november waren alle oliebollen verkocht.

De oliebollen zijn dit jaar gebakken in een ruimte van fabriek Wico-Comfa aan de Oosteinderweg. Er werd na afloop van de actie een omzet van meer dan 2.400 euro geteld. Na aftrek van kosten zal de opbrengst tegen de 2.000 euro zijn. Muziekvereniging Sursum Corda is dik tevreden met het resultaat, de oliebollenactie is een zeer belangrijke aanvulling van de clubkas. Iedereen die een zakje gekocht heeft en alle sponsors hartelijk dank!