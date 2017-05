Oefenveld Qui Vive omgedoopt tot Otto Arena

Met het afscheid van Erik en Mark Otto van Heren 1 is een eind gekomen aan 19 jaar Otto Imperium waarin Mark en Erik samen met hun oudere broer Wouter in het eerst Heren-team van Qui Vive speelden. In die periode promoveerde Qui Vive – mede door hun inzet en hockeykwaliteiten – van de tweede klasse naar de hoofdklasse.

Om de afsluiting van deze periode te markeren, verraste Rob Das, voorzitter van Qui Vive, afgelopen zondag de Otto-familie door het oefenveld van Qui Vive om te dopen tot Otto Arena. Rob Das: ‘Drie broers uit een familie in het eerste team, is heel bijzonder. We hebben van hun spel genoten en gaan hen node missen. De Otto-familie zijn echte ambassadeurs van onze club die deze eer meer dan waard zijn.”

Op de foto: Wouter, Mark en Erik hockeyen al sinds hun jongste jeugd bij Qui Vive.