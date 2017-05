Oefenen voor het NK knikkeren

Aalsmeer – Er is al op een aantal scholen geoefend voor het NK knikkeren. Op woensdag 31 mei vindt dit kampioenschap plaats bij sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Alle kinderen kunnen deelnemen aan dit al oeroude spelletje.

Het NK viert dit jaar een jubileum, want het is de vijftiende editie. De organisatie is in handen van House of Sports en naast Aalsmeer worden lokale kampioenschappen gehouden in nog elf andere gemeenten in verschillende provincies.

Degene die in Aalsmeer de eerste plaats weet te behalen krijgt de titel lokaal kampioen en hij of zij wint een plek in de finale op 1 juli in Dierenpark Amersfoort. Interesse? Kijk voor meer informatie en inschrijving op de website www.nkknikkeren.nl.