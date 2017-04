Ode saxofoonkwartet aan Jan Busstra

Aalsmeer – Vrijdag 21 april presenteert Robbert Tuinhof’s een ode aan Jan Busstra in cultureel café Bacchus. Jan Busstra was een markante figuur in het Aalsmeerse muziekleven. Zijn naam is verbonden aan het jaarlijkse pianogala dat hij tussen 1994 en 2006/2007 organiseerde in Bacchus. Hier is het dat Robbert Jan leerde kennen. Het Piano-gala (een goed gekozen naam voor een avond waarbij de piano centraal staat) bestaat nog steeds, maar wordt nu alweer een decennium door Lisa Kaaijk georganiseerd.

Van het een kwam het ander, de pianogala’s werden afgesloten met een soort jazz-jamsessie en daaruit werd het Aalsmeers jazz-kwartet geboren, met Jan op piano, Goos Kaaijk op drums, Wicher de Boer op bas en Robbert op saxofoon. Het kwartet werd vaak bijgestaan door zangeres Pauline Walch. Een aantal jaren zijn er hele leuke optredens in Aalsmeer en omstreken geweest met dit kwartet/kwintet. Jan was een bezig man en naast het geven van pianoles en het organiseren van het pianogala was hij lid van KCA, was hij kerkorganist, organiseerde klassieke concerten en gaf hierbij inleidingen en begeleidde onder andere de jaarlijkse gedichtenavond in Bacchus.

Het was bij de supermarkt dat Robbert Jan tegenkwam en deze tegen hem zei: “Ik heb iets voor je.” Hij gaf Robbert twee mapjes met muziek van zijn hand. Deze mapjes vormen de basis voor deze avond. Er staan in totaal 40 stukjes in, 20 wereldlijke (map 1) en 20 geestelijke (map 2), Jan was een geordend man. Op deze avond zal een groot deel van deze stukjes ten gehore worden gebracht. De meeste zullen gespeeld worden door het Aalsmeers saxofoonkwartet. Jan heeft naast piano en kerkorgel ook saxofoon gespeeld. Leuk detail is dat zijn oude sopraansaxofoon nu al geruime tijd wordt bespeeld door Danielle Burgman, sopraansaxofoniste van het Aalsmeers saxofoonkwartet. Zij heeft verschillende keren met Jan gespeeld. Danielle zal deze avond behalve met het saxofoonkwartet ook nog verschillende stukken met piano spelen.

De ode aan Jan Busstra op vrijdag 21 april in Bacchus begint om 21.00 uur. Het culturele café in de Gerberastraat is open vanaf 20.30 uur. De toegang is gratis