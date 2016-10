OBS De Eendracht wint de prijs van Cinekid mediafestival!

Mijdrecht – Cinekid festival bestaat deze maand 30 jaar en viert dit met tal van evenementen in de herfstvakantie. Groep 8 van OBS De Eendracht won de eerste plek bij een prijsvraag om een creatief filmpje in te sturen en werd met de hele klas uitgenodigd om op vrijdag 14 oktober een boeiende les bij te wonen, waar zij tal van opdrachten mochten uitvoeren op het gebied van de media. Misschien een super idee om te bezoeken in de herfstvakantie, want de leerlingen van groep 8 van de Eendracht hadden het reuze naar hun zin en gaan ‘zeker weten’ nog een dagje terug!