OA ondersteunt DownTown Ophelia

Aalsmeer – Leden van het bestuur van Ondernemend Aalsmeer hebben zich aangemeld als vrijwilliger en sponsor om het geweldige initiatief van Stichting DownTown Ophelia te ondersteunen.

Op zaterdag 18 maart wordt samen aandacht gevraagd voor de talenten en mogelijkheden van mensen met Downsyndroom of een andere verstandelijke beperking. Zij staan deze dag in het middelpunt en draaien mee in de winkels, bij de kappers, de horeca en op straat. Overal helpt dit speciale personeel. Zo kunnen ze laten zien dat ook zij kansen verdienen op de arbeidsmarkt.

Het winkelgebied van de Ophelialaan zal die dag gesloten zijn voor het verkeer. Er is braderie in de straat. Ook zijn er optredens, workshops en kinderspelletjes. En het winkelend publiek kan prijzen winnen bij het Rad van Fortuin en een grote loterij.

Gezamenlijk worden de handen uit de mouwen gestoken om er voor alle deelnemers een fantastische dag van te maken.

Na het evenement zullen de bestuursleden van Stichting DownTown Ophelia en Ondernemend Aalsmeer met elkaar in gesprek gaan om te zien wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen. Het zou mooi zijn als hierdoor de ogen geopend worden van het bedrijfsleven voor dit bijzondere VIPersoneel.

Voor aanmelden of informatie over alle activiteiten die dag, kan eenieder terecht op de website: www.downtownophelia.nl.