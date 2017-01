Noordwijkse Methode op basisscholen

Aalsmeer – Op maandag 16 januari is een bijeenkomst gehouden voor de ouders van De Hoeksteen, De Wegwijzer en Solidoe De Stek. Tijdens deze bijeenkomst werden de ouders op de hoogte gebracht van de nieuwe begeleidings- en onderwijsmethode op het IKC Triade.

Voor deze bijeenkomst had het Wellantcollege de grote zaal beschikbaar gesteld. De scholen en opvang zelf beschikken niet over voldoende ruimte om alle ouders te ontvangen. Ruim 100 belangstellenden waren aanwezig om kennis te maken met de Noordwijkse Methode.

Na een kort welkom door René Koole, projectdirecteur van Triade, nam Frum van Egmonds het woord. Frum is de bedenker van de Noordwijkse Methode. De Noordwijkse Methode is gebaseerd op inzichten over leren en hersenen. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen veel effectiever en efficiënter kunnen leren als je de lesstof naast de traditionele manier, ook op andere manieren aanbiedt. Daarnaast vraagt onze veranderende wereld om nieuwe kennis en vaardigheden. Daarbij gaat het vooral om ICT vaardigheden.

Het doel van De Noordwijkse Methode is om elk kind te laten schitteren met zijn talenten, zodat hij of zij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om hem of haar heen. Daarom biedt De Noordwijkse Methode de kinderen een basis waarmee zij na de basisschool alles kunnen kiezen dat aansluit bij hun mogelijkheden.

Gedurende een periode van ongeveer 8 weken staat een thema centraal. Alle docenten op school specialiseren zich in 1 vak, bijvoorbeeld geschiedenis of ICT. In de middagen krijgen de kinderen geen geschiedenis van hun eigen leerkracht, maar in een vakatelier, van de gespecialiseerde docent. Gedurende het thema doorlopen alle kinderen vanaf groep 3 alle vakken.

Vanaf februari gaan de scholen en de opvang starten met het experimenteren. Het is de bedoeling dat dit en komend schooljaar al gewerkt wordt, zodat, als in augustus 2018, Triade werkelijk start, alle medewerkers goed zijn toegerust.

De eerste reacties van de aanwezige ouders waren positief. Dat bleek ook uit de vragen die ouders stelden. Zij hebben een goed beeld van wat hun kinderen nodig hebben. René Koole sloot de bijeenkomst af. Hij toonde ook nog een aantal foto’s van het ontwerp van het gebouw. Zo kregen de aanwezigen een mooi beeld van de nieuwe organisatie. In de toekomst zullen meer van dit soort bijeenkomsten worden gehouden.