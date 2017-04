NH Archief zoekt vrijwilligers

Streek – Het Noord-Hollands Archief is afgelopen woensdag gestart met het indexeren van de bevolkingsregisters uit de 19e eeuw en begin 20ste eeuw van een groot aantal gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden en zoekt via de crowdsourcingwebsite VeleHanden vrijwilligers die vanuit huis hieraan mee willen werken.

Na de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 ontstond bij de overheid al snel de behoefte om in iedere gemeente het verloop van de bevolking bij te houden in de zogenaamde bevolkingsregisters. Deze registers bevatten gegevens van onder andere de hoofdbewoner, zijn vrouw, kinderen, inwonend huispersoneel, eventueel inwonende familieleden en andere bewoners. De bevolkingsregisters zijn daarom een veelgebruikte bron voor stamboomonderzoek.

De bevolkingsregisters die nu ingevoerd gaan worden zijn de registers van de gemeenten Bennebroek, Berkenrode, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmerliede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Houtrijk en Polanen, Schoten, Spaarndam, Spaarnwoude, Uithoorn, Velsen, Wijk aan Zee en Duin, Zandvoort en Zuid-Schalkwijk.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden en zich aanmelden via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl

Fotobijschrift:

Historisch Archief Haarlemmermeer – Foto’s. De Vrijwillige Landstorm uit Lisserbroek is in Hoofddorp aangekomen voor een gezellige avond.