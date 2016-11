Nooit te oud om te programmeren

Amstelveen – Programmeren is niet alleen de taal van de toekomst, het verbreedt ook je horizon. Het is leuk, je leert anders denken en dat helpt ook bij het oplossen van alledaagse problemen. Up-to-date blijven is net een beetje meer dan alleen een smartphone op zak hebben. In de workshop wordt juist ingegaan op hett stuk wat er achter schuil gaat.

Natuurlijk is de wereld van programmeren niet alleen voor de nieuwe generatie. Juist voor leergierige volwassen is plaats tijdens deze workshop. Hierin maken we, onder professionele begeleiding, kennis met verschillende programmeertalen zoals HTML, CSS, JavaScript en Python. Leren programmeren is groeien in een wereld van oneindige mogelijkheden.

Deze workshop is geschikt voor iedere leergierige volwassenen met basiskennis van de computer en is op woensdag 16 november van19.30 tot 21.30 uur in bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Deelname 15 euro en voor bibliotheekpashouders 12,50 euro. In de voorverkoopkorting gaat hier nog een euro van af. Om alle deelnemers optimaal te kunnen begeleiden is het maximum voor deze workshop 20 personen. Kaarten zijn te verkrijgen in een van de Amstelland Bibliotheken of via www.debibliotheekamstelland.nl