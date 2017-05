Noodlanding Boeing op Aalsmeerbaan

Aalsmeer – Een Boeing 757 van Jet2 heeft dinsdagavond 2 mei een noodlanding gemaakt op de Aalsmeerbaan op Schiphol. Het toestel had problemen met een motor en had een noodcode (Squawk7700) afgegeven. De hulpdiensten op Schiphol maakte als classificatie ‘Vooralarm Klein’. Het toestel was op weg vanaf het Griekse Kos naar Leeds.

De brandweer stond stand-by, maar toen meldde het vliegtuig meer problemen. Zodoende is er een ‘MayDay call’ (vliegtuig SOS) afgegeven, waardoor veel brandweer eenheden ook van buiten Schiphol werden opgeroepen. Ook een traumahelikopter werd gevraagd om stand-by te komen.

Uiteindelijk is het toestel veilig geland en kon het zelfstandig naar de gate rijden. De brandweer volgde nog voor een verdere inspectie.

Foto: KaWijKo Media/Nickelas Kok