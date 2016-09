Nog teveel verkoop alcohol aan -18

Aalsmeer – In Aalsmeer lukt het jongeren onder de 18 vaker om alcohol te kopen bij supermarkten en slijterijen dan elders in Nederland. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP afgelopen juni in opdracht van gemeente Aalsmeer uitvoerde onder supermarkten en slijterijen.

Sinds 1 januari 2014 is de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verboden. Om inzicht te krijgen in hoeverre supermarkten en slijterijen zich aan de wettelijke leeftijdsgrens houden, heeft de gemeente een nalevingsonderzoek laten doen. STAP onderzoekt naleving aan de hand van mystery shoppers, waarbij minderjarige jongeren probeerden alcohol te kopen bij supermarkten en slijterijen.

Het gemiddelde nalevingspercentage in Aalsmeer bedraagt 53%. Supermarkten (56%) hebben een hoger nalevingspercentage dan slijterijen (50%). Landelijk zijn deze percentages aanzienlijk hoger, respectievelijk 63% en 62%.

Winkels aangeschreven

Burgemeester Jeroen Nobel: “Een groot deel van de supermarkten en slijterijen houdt zich aan de leeftijdsgrens van 18 jaar. Dat is positief. Het baart mij echter zorgen dat een bijna even groot deel zich niet houdt aan de leeftijdsgrens en dat het nalevingspercentage in Aalsmeer onder het landelijke gemiddelde ligt. De winkels waar het de jongeren lukte om alcohol te kopen, hebben we aangeschreven met het verzoek strenger te gaan controleren. Als gemeente zullen we strenger gaan handhaven.

Alcohol is niet goed voor de ontwikkeling van jongeren. Met elkaar hebben wij een verantwoordelijkheid om jongeren onder de 18 jaar te beschermen tegen alcoholmisbruik.”