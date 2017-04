Nog meer groen langs Brandewijnsloot weg

Aalsmeer – Met grote voortvarendheid wordt gewerkt op het nieuwe eigendom van de Lidl. De supermarktketen wil snel aan de slag in het Centrum van Aalsmeer. Aan de kant van de Stationsweg is duidelijk te zien dat hard gewerkt wordt aan het laten verdwijnen van de twee panden van de Rabobank. Het kleine kantoor is nagenoeg verdwenen, aan het grote gebouw is aan de voorzijde nog niet zoveel te zien, maar aan de zijkant en achterzijde doet de slopershamer wel degelijk zijn werk. Ook goed te volgen vanuit de Brandewijnsloot. Waren vorige week al diverse struiken en bomen langs het water weggehaald, inmiddels is zo’n beetje al het groen hier verdwenen. Zou er een aanlegsteiger voor bootjes gemaakt worden? De Lidl bereikbaar vanaf het land en vanaf het water… Hopelijk gaat de supermarktketen het grote terrein wel weer verfraaiien met groen.