Nog kaarten voor Ferry Maat show!

Aalsmeer - De vijfde editie van Ferry Maat in Aalsmeer was dit jaar binnen twee weken uitverkocht. Toch zijn er veel kaarten voor dit discofeest helaas niet opgehaald. Deze gaan nu de vrije verkoop in, omdat Ferry Maat, Mike, Kees en Marcel denken dat er toch nog diverse mensen zijn, die in eerste instantie te laat waren met de aankoop van kaarten, maar die graag een dansje komen doen. Zaterdag 8 oktober niet thuis op de bank zitten, maar een geweldig feest vieren in The Beach aan de Oosteinderweg? Er is nu de kans om er alsnog bij te zijn. Stuur een mail naar hbruin@caiway.net om zeker te zijn van een kaartje. Mis 8 oktober niet, het wordt weer een spektakel met zeker enkele verrassingsacts.